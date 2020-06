Diocesi: Rieti, il programma del Giugno Antoniano 12-29 giugno

Reso noto il programma del Giugno Antoniano che prenderà il via il prossimo 12 giugno per proseguire fino al 29 del mese. Sede dei festeggiamenti la basilica reatina di Sant’Agostino. “Saranno rispettate in modo scrupoloso – affermano dalla diocesi reatina – tutte le indicazioni presenti nel protocollo sottoscritto tra Cei e Governo, nonché le indicazioni delle autorità locali”. L’esposizione del santo avverrà il 12 giugno alle 18 con la messa vespertina. La chiesa resterà aperta al pubblico tutti i giorni dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 16.30 alle 20,30, per consentire l’ingresso ai devoti. Per evitare assembramenti l’afflusso sarà regolato da personale qualificato. Il 13 giugno, alle ore 11.30, presiederà la liturgia il vescovo Domenico Pompili. Lo stesso giorno, alle 18.30, il card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia – Città della Pieve e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, presiederà la Messa solenne. Il periodo dei festeggiamenti prevede la celebrazione di due Messe al giorno per i giorni feriali, alle ore 10 e ore 18.30, e di tre Messe nei giorni festivi alle ore 9, 11.30 e 18.30. Il numero di fedeli che potranno partecipare alla liturgia è fissato in 134 persone. In osservanza agli attuali protocolli, dopo ogni celebrazione la chiesa verrà igienizzata da personale professionale. Tre ulteriori pulizie generali della chiesa avranno luogo nei giorni 12 e 22 giugno e il 29 del mese a chiusura dei festeggiamenti. Non è previsto lo svolgimento della tradizionale Processione dei Ceri mentre sono, i consueti momenti della benedizione dei bambini in forma itinerante, con la reliquia del santo che verrà accolta dalle diverse comunità parrocchiali secondo un calendario che verrà diffuso nei prossimi giorni. Le liturgie del 12 giugno alle ore 18,30, del 13 giugno alle ore 11,30 e 18,30, del 20 giugno alle ore 18,30 e del 28 giugno alle 18,30 saranno trasmesse in diretta streaming sui media diocesani a cura dell’Ufficio Comunicazioni Sociali. Lo streaming delle celebrazioni sarà a disposizione dei media che vorranno proporre la diretta ai propri spettatori. Dalla diocesi giunge, infine, il ringraziamento alla Fondazione Varrone per “il partecipato sostegno all’evento, giunto prezioso in seguito alla mancata questua cittadina, resa impossibile dal Covid-19”.