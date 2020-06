Diocesi: Lecce, stasera si inaugura la nuova illuminazione nella basilica della Santissima Trinità in Santa Croce

Si inaugura stasera, alle 21, la nuova illuminazione dell’interno della basilica della Santissima Trinità in Santa Croce a Lecce, esempio di barocco leccese. Ad anticipare il momento inaugurale, alle 20, la recita dei primi Vespri della solennità della Santissima Trinità, presieduti da mons. Michele Seccia, arcivescovo di Lecce. Sono state necessarie 3 settimane per realizzare il nuovo impianto che mira a valorizzare le caratteristiche architettoniche ed artistiche della basilica. 250 proiettori, con potenze variabili da 3 a 40 watt, che tutti accesi sviluppano una potenza globale di 5 kW, molto inferiore al confronto con i 20 kW dell’impianto precedente. All’inaugurazione si potrà accedere solo con invito, per rispettare le normative in materia di coronavirus Covid-19; sarà comunque possibile seguire la cerimonia a partire dalle 20 in diretta su Portalecce e Telerama.