Diocesi: Forlì, il vescovo Corazza e il sindaco Zattini in dialogo online su “Il risveglio dell’umano”

Il centro culturale “Don Francesco Ricci-La bottega dell’orefice” propone l’8 giugno, alle 21, l’incontro sul tema “Il risveglio dell’umano”. L’iniziativa sarà trasmessa in diretta sul canale Youtube del Centro culturale con testimonianze a partire dal libro di Julian Carron, presidente della Fraternità di Cl, dal titolo “Il risveglio dell’umano. Riflessioni da un tempo vertiginoso”. Interverranno il vescovo di Forlì-Bertinoro, mons. Livio Corazza, il sindaco di Forlì, Gianluca Zattini, e Giovanni Raggi, maturando al liceo scientifico, che da metà marzo ha guidato un gruppo di oltre 120 giovani che ogni sera su Zoom hanno recitato il rosario. Ci saranno anche Paolo Pagliai, responsabile del Banco di solidarietà, e don Enzo Zannoni, cappellano della casa circondariale. Nel corso del collegamento, sarà dato spazio a racconti di “esperienze di costruzione in tempo di pandemia”. In occasione del 29° anniversario della morte di don Francesco Ricci, sacerdote, missionario, educatore e comunicatore sarà letto un suo intervento come “aiuto in questo tempo di prova”.