Diocesi: Bolzano, il 7 giugno la “Domenica delle famiglie”. “Credere, comprendere, vivere insieme”

“Credere, comprendere, vivere insieme”: questo il motto dell’edizione 2020 della “Domenica delle famiglie” promossa dalla diocesi di Bolzano il 7 giugno. “In questi mesi difficili le famiglie hanno dato un contributo incredibilmente prezioso alla società nel suo insieme, assolvendo tutti i compiti sospesi di assistenza all’infanzia e di istruzione e, in molti casi, anche affrontando sfide professionali impegnative, soprattutto in campo socio-sanitario“, sottolinea Johanna Brunner, direttrice dell’Ufficio diocesano matrimonio e famiglia che promuove l’iniziativa con le associazioni cattoliche. Naturalmente, si legge in una nota diffusa oggi, “le modalità di celebrazione di questa giornata nelle parrocchie devono essere adattate alle disposizioni anti-Covid vigenti. È tuttavia possibile dare un accento particolare alla giornata, ad esempio con una funzione all’aperto, o invitando alla messa le famiglie dei bambini che quest’anno avrebbero fatto la prima comunione o quelli che sono stati battezzati, o ancora pubblicare un saluto speciale o un augurio sul notiziario parrocchiale”. Per la celebrazione della Domenica delle famiglie sono disponibili online un manifesto, un volantino con la preghiera della famiglia, una proposta per la funzione liturgica (link: https://www.bz-bx.net/it/domenica-delle-famiglie.html)