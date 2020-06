“A Sua Immagine”: 6 e 7 giugno. Ospite il compositore Allevi, talk domenicale con don Marco Pozza e Vania De Luca e il Vangelo commentato da fra Daniele Randazzo

Giovanni Allevi, tra musica, quarantena e nuovi progetti. Si apre con l’intervista al noto compositore italiano l’appuntamento con “A Sua Immagine” di sabato 6 e domenica 7 giugno su Rai Uno; nelle puntate anche il commento del Vangelo della domenica con fra Daniele Randazzo e lo speciale talk sul tema “La pandemia e la vicinanza di Papa Francesco”, con ospiti don Marco Pozza e Vania De Luca. “A Sua Immagine” è un programma realizzato da oltre vent’anni dalla Rai e dalla Conferenza episcopale italiana, firmato da Laura Misiti e Gianni Epifani, con la conduzione di Lorena Bianchetti.

Nel dettaglio. “Giovanni Allevi: la musica e l’anima” è il titolo della puntata di “A Sua Immagine” in onda sabato 6 giugno alle ore 15.55 su Rai Uno. In collegamento con lo studio di Roma con la conduttrice Lorena Bianchetti c’è il compositore e direttore d’orchestra Giovanni Allevi, dalla sua casa di Milano. L’artista ripercorre l’esperienza della quarantena – sottolineando anche i problemi per il settore musicale –, il ruolo della musica nella sua vita e anticipando il nuovo progetto che recupera i classici della musica sacra.

Alle 16.15 il consueto spazio “Le ragioni della speranza” dedicato al commento del Vangelo della domenica. Da questo sabato parte un ciclo di puntate con nuovo commentatore, dopo gli appuntamenti con suor Alessandra Smerilli: è fra Daniele Randazzo, frate del Terzo ordine regolare di San Francesco, parroco di Santa Maria della Salute a Primavalle, nella periferia di Roma.

“La pandemia e la vicinanza di Papa Francesco” è il titolo della puntata talk di “A Sua Immagine” domenica 7 giugno alle ore 10.30, in diretta su Rai Uno. La conduttrice Lorena Bianchetti, in compagnia di don Marco Pozza (scrittore e cappellano presso il carcere Due Palazzi di Padova) e Vania De Luca (vaticanista di Rainews24), ripercorre i giorni della quarantena dall’inizio di marzo, richiamando la straordinaria testimonianza e vicinanza di papa Francesco, sottolineando in particolare la sua decisione di condividere con la comunità tutta la messa privata del mattino da Santa Marta, trasmessa eccezionalmente su Rai Uno.

Alle 10.55, dopo il notiziario di “A Sua Immagine” con Paolo Balduzzi, linea alla Santa Messa sempre in diretta su Rai Uno: la celebrazione eucaristica questa domenica viene trasmessa dalla Basilica di San Lorenzo fuori le Mura a Roma, per la regia Tv di Gianni Epifani e il commento di Elena Bolasco. Chiude, infine, l’appuntamento domenicale con “A Sua Immagine” l’ascolto e il commento, alle ore 12, dell’Angelus di Papa Francesco da piazza San Pietro.