Coronavirus Covid-19: Fondazione Solidarietà Caritas Onlus Firenze, al via la campagna “Emergenza Cibo”

“Raddoppiate le persone che per la prima volta si sono rivolte ai servizi Caritas, 1.700 pasti al giorno preparati dalle mense, 850 famiglie ricevono un pacco alimentare”: sono i numeri forniti dalla Fondazione Solidarietà Caritas Onlus Firenze che oggi ha lanciato la nuova campagna di raccolta fondi “Emergenza Cibo”, legata alle nuove e numerose necessità causate dalla crisi sanitaria del Covid-19. Una crisi che ha portato con sé, spiegano dalla Fondazione, anche “una crisi sociale che ha peggiorato la condizione di chi già viveva in una situazione di fragilità e determinato una nuova popolazione di poveri nel territorio fiorentino”. La Fondazione sta ricevendo, infatti, tante richieste di aiuto per beni di prima necessità come i pasti presso le mense, generi alimentari e vestiario. Per rispondere ai nuovi numeri dati dall’emergenza, le cucine sono passate da preparare 1.100 porzioni a quasi 1.700, ogni giorno. Inoltre per far fronte alle richieste di cibo di quelle famiglie che proprio a causa del blocco di molti lavori sono rimaste senza reddito, la Fondazione ha attivato un servizio di distribuzione di confezioni di generi alimentari, con prodotti come pasta, latte, tonno e altri beni di prima necessità. Ogni settimana circa 850 famiglie ricevono una confezione di prodotti alimentari. “Sono tanti i nuovi poveri che si affacciano alle porte dei servizi offerti dalla Fondazione Solidarietà Caritas alla ricerca di aiuto. Per dar loro risposta e continuare a darla anche nei prossimi mesi, abbiamo bisogno di tutti. È per questo che abbiamo lanciato la campagna “Emergenza Cibo”, chiedendo un contributo a sostegno di chi in questo momento ha più bisogno” dichiara Vincenzo Lucchetti, presidente della Fondazione Solidarietà Caritas onlus – Firenze. La raccolta fondi “Emergenza cibo” sarà lanciata insieme al nuovo sito della Fondazione Solidarietà Caritas www.fondazionesolidarietacaritas.it dove sarà presente una pagina dedicata alla campagna, con la possibilità di offrire un contributo.