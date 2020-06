Solidarietà: Frati Assisi, 8 giugno presentazione evento Rai “Con il Cuore, nel nome di Francesco”

Sarà presentato il prossimo 8 giugno (ore 17.30), nella Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi, l’evento solidale “Con il Cuore, nel nome di Francesco”. Il primo live di Rai1 dopo l’emergenza coronavirus, “segnale di ripresa e di fiducia”. All’incontro interverranno, tra gli altri: il Direttore di Rai1, Stefano Coletta, il conduttore del programma, Carlo Conti, Gianni Morandi, e il Custode del Sacro Convento di Assisi, padre Mauro Gambetti. L’incontro, moderato dal direttore della Sala Stampa, padre Enzo Fortunato, verrà aperto dal saluto della presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, e del Direttore Generale dell’Istituto per il Credito Sportivo, Paolo D’Alessio. Secondo la nuova normativa anti-Covid la conferenza stampa potrà essere seguita in diretta streaming su sanfrancesco.org e sulla pagina facebook ufficiale di “SanFrancesco d’Assisi”. La serata benefica “Con il Cuore nel nome di Francesco” si terrà martedì 9 giugno alle 20.35 nella piazza della Basilica Superiore di San Francesco d’Assisi e sarà il primo live della Rai. L’evento, condotto da Carlo Conti, sarà trasmesso in diretta su Rai1 e in simulcast su Radio Rai1. Sarà possibile sostenere la campagna di solidarietà dei frati “Con il Cuore, nel nome di Francesco” con Sms e chiamate da rete fissa al 45515 fino al 15 luglio. Sarà possibile anche chiamare il numero verde 800.386.386 dove si potrà ricevere l’immaginetta con la preghiera semplice di San Francesco.