Tv2000: domani in onda il Rosario per giovani e maturandi con mons. Leuzzi dal santuario di san Gabriele

I giovani sono invitati a riunirsi tramite i canali social per recitare insieme il Rosario guidato dal vescovo della diocesi di Teramo-Atri mons. Lorenzo Leuzzi. In Italia la connessione avviene ai piedi del Gran Sasso, dal santuario intitolato a san Gabriele dell’Addolorata, patrono dell’Abruzzo e dei giovani. Un appuntamento annuale che quest’anno verrà trasmesso in streaming. Secondo la tradizione, infatti, l’incontro di preghiera, con la benedizione delle penne, è dedicato in particolare ai giovani che sostengono l’esame di maturità, e quest’anno coincide anche con i cento anni dalla canonizzazione di san Gabriele, avvenuta nel maggio 1920 per volere di Benedetto XV. Tv2000 trasmetterà l’incontro domenica 24 maggio alle 20.