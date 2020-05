Decreto Rilancio: Alleanza contro la povertà, “preoccupazione per l’assenza di interventi e correttivi strutturali per i poveri”

“Preoccupazione per l’assenza di interventi e correttivi strutturali in materia di povertà assoluta nel provvedimento ‘Rilancio’ appena varato, pur apprezzando le numerose risorse dedicate e il potenziamento o l’introduzione di quegli strumenti volti ad evitare che scivolino in povertà ampi strati di popolazione”. L’ha espressa, in una nota, l’Alleanza contro la povertà che condivide “l’urgenza e la necessità di politiche per la ripresa, ma va necessariamente affrontata fin da subito anche l’emergenza sociale postpandemica che sta comportando un ulteriore e drammatico aumento della popolazione in condizione di povertà”. “A tal fine – viene spiegato – auspichiamo un impegno formale del Governo perché si possa operare un potenziamento del Reddito di cittadinanza e dei servizi sociali in generale, anche e soprattutto in vista della prossima sessione di bilancio”. “Le nostre proposte – conclude l’Alleanza per la povertà – sono da tempo in campo e non mancheremo di rilanciarle in uno scenario che chiede a tutti gli attori istituzionali di rendere gli strumenti più efficaci e adeguati ad affrontare le conseguenze sociali che l’emergenza epidemiologica sta generando”.