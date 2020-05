Diocesi: Bologna, domani il ritorno dell’immagine della Beata Vergine di San Luca al santuario

Domani, domenica 24 maggio, sarà l’ultimo giorno di permanenza a Bologna dell’Immagine della Madonna di San Luca. Alle 10.30, l’arcivescovo, il card. Matteo Zuppi, celebrerà la messa in cattedrale, a porte chiuse, alla quale saranno invitati i familiari dei morti, nei mesi scorsi, a causa del Covid-19, nella giornata dedicata alla preghiera per i defunti e i loro familiari. La messa verrà celebrata nel rispetto delle distanze e di tutte le misure di sicurezza e prevenzione stabilite dal protocollo Governo-Cei. La celebrazione verrà trasmessa in diretta su E’Tv-Rete7, Trc, Canale 99, Radio Nettuno e in streaming su 12Porte.

Nel pomeriggio, l’Immagine della Beata Vergine di San Luca farà ritorno al santuario dopo un percorso, che si svolgerà esclusivamente in auto, senza processioni e senza presenza organizzata di fedeli, toccando alcuni luoghi significativi della lotta al Covid-19 e della città. Nel tragitto passerà vicino alle case e lungo le strade, dove la si potrà salutare al suo passaggio o affacciandosi alle finestre o restando ai bordi delle strade, nel rispetto delle distanze di sicurezza e di tutte le misure di prudenza previste. “Quest’anno – afferma il card. Zuppi – abbiamo accolto la Madonna di San Luca con tanta intensità e consapevolezza in più. In questi mesi, abbiamo cercato la consolazione e la protezione di Maria, abbiamo aperto a Lei il nostro cuore e la nostra implorazione affinché la nostra vita venisse preservata dal male del virus. È stata una visita di speranza: Lei è venuta a dirci di guardare avanti, di essere più forti, di avere fiducia e di ricostruire quello che il male ha distrutto con più consapevolezza, maturità e bellezza”.