Coronavirus Covid-19: Francia, Governo annuncia la possibilità di ripresa delle cerimonie religiose pubbliche già da oggi

Messe e cerimonie religiose possono riprendere in Francia già a partire da oggi, sabato 23 maggio. Lo ha annunciato il ministro degli Interni, Christophe Castaner, dopo una riunione con i responsabili di culto durante la quale si sono concordate le misure da adottare per garantire la sicurezza sanitaria dei fedeli. La decisione, in realtà, è stata imposta al governo dopo che il Consiglio di Stato ha ordinato lunedì scorso di revocare entro un periodo di “otto giorni” il divieto totale di celebrazione pubblica del culto contenuto nel decreto di deconfinamento dell’11 maggio. Disinfezione delle mani e mascherina obbligatoria, controlli all’ingresso: le cerimonie religiose potranno riprendere già questo sabato alle condizioni stabilite da un nuovo decreto pubblicato sulla “gazzetta” francese ed entrato immediatamente in vigore. Questo testo integra un decreto dell’11 maggio sulle misure per combattere Covid-19 nel contesto dello stato di emergenza sanitaria.