Strage di Capaci: Casellati, “la mafia si prende gli spazi che lo Stato dimentica, vincerla significa difendere la nostra società”

“Falcone e Borsellino si erano caricati sulle spalle il peso di una battaglia enorme. Lo hanno fatto con una fede incrollabile nella giustizia. Celebrarne la memoria deve essere quindi l’occasione per ricordare che vincere le mafie significa soprattutto difendere la nostra società. Perché la mafia si prende gli spazi che lo Stato dimentica”. Lo ha affermato il presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, nel videomessaggio in occasione del 28° anniversario della strage di Capaci.

“Oggi è la Giornata della Legalità dedicata a due magistrati simbolo della lotta alla mafia, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino”, ha ricordato la seconda carica dello Stato, sottolineando come “la ferocia mafiosa che ha spento le loro vite ha colpito al cuore milioni di italiani”.

“Oggi, con l’emergenza economica in atto, con famiglie, imprese e cittadini in ginocchio, il rischio è che le mafie siano pronte a fare da banche alle imprese e da ufficio di collocamento per chi perde il lavoro”, l’avvertimento di Casellati, che ha ammonito: “Questo non può accadere”.

“Lo Stato faccia lo Stato. Faccia sentire ai cittadini che c’è, che li sostiene, che li aiuta e che la legalità è l’unica strada giusta per assicurare a tutti una vita veramente libera; libera dall’oppressione, libera dalla paura. Se Palermo chiama Italia, l’Italia c’è”, ha concluso.