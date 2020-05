Festival della Comunicazione: Molfetta, oggi virtual tour delle quattro città della diocesi e lettura del libro dell’Esodo

Due appuntamenti oggi, sabato 23 maggio, vigilia della 54ª Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali. Il Festival della Comunicazione giunge alla fase conclusiva con due appuntamenti, prima della celebrazione eucaristica e del momento musicale del 24 maggio. Sul sito della diocesi e sui canali Facebook e Youtube, in diretta streaming, alle 18, sarà presentato un virtual tour nelle quattro città della diocesi di Molfetta, grazie alla collaborazione delle quattro Pro loco, che, in tempi non di pandemia, avrebbero promosso altrettanti itinerari fra le bellezze della città. Dialoghi e video saranno presentati da: don Michele Amorosini, direttore dell’Ufficio diocesano arte sacra e beni culturali, da Isabella de Pinto, Pro loco Molfetta, Rocco Lauciello, Pro loco Ruvo, Serena Paternò, Pro loco Giovinazzo, e Vito Bernardi, Pro loco Terlizzi

Nella seconda serata, a partire dalle 21, in collaborazione con l’Azione Cattolica diocesana, sarà proposta una sorta di Notte bianca della Bibbia: sarà introdotto e letto integralmente il libro dell’Esodo, da cui è tratto il tema della Giornata delle Comunicazioni sociali: “Perché tu possa raccontare e fissare nella memoria” (Es 10,2). L’introduzione al Libro dell’Esodo è a cura di don Gianni Fiorentino, assistente diocesano unitario di Ac. La lettura sarà continuata a cura del Consiglio diocesano di Ac.