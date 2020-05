Strage di Capaci: Fico, “da quel giorno Palermo, la Sicilia e tutto il Paese hanno reagito”

“Il 23 maggio 1992 lo ricordo come un giorno pieno di tristezza, emozioni e rabbia. Da quel giorno Palermo, la Sicilia e tutto il Paese hanno reagito. E quella reazione ha contribuito alla mia formazione e al mio impegno civile”. Così il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, in un tweet pubblicato in occasione del 28° anniversario della strage di Capaci nella quale persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo.

