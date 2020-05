Coronavirus Covid-19: Acli Roma, il 25 maggio dibattito online sulla crisi socio-economica

Sarà ospitato lunedì 25 maggio, dalle 18, sulla pagina Facebook delle Acli di Roma, il dibattito online dal titolo “Dal Covid-19 alla crisi socio economica: piste di impegno oltre le emergenze”. All’incontro parteciperanno il presidente Lidia Borzì, mons. Gianpiero Palmieri, vescovo ausiliare della diocesi di Roma e delegato per la carità, Alessandra Troncarelli, assessore alle Politiche sociali della Regione Lazio, Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio di Roma, e Francesco Franceschi, direttore del pronto soccorso al Policlinico Agostino Gemelli. “L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha innescato un circolo vizioso – spiega Borzì – in cui ai problemi di salute si sono aggiunti il blocco dell’economia, a causa del lockdown, e un aggravamento della crisi occupazionale, che ha colpito in particolare le fasce di lavoratori più fragili, come quelli con basse tutele e bassi salari e quelli alle prese con lavoro in nero, fatto deprecabile ma innegabile. Tantissime persone che galleggiavano in una quotidianità problematica adesso rischiano di affondare sotto i colpi di una crisi che è sanitaria ed economica, ma anche sociale, amplificata da un sistema di welfare già precedentemente frammentato e ripiegato sull’emergenza”. Secondo Borzì, occorre “cambiare anche il modo di approcciare questi ambiti per far fronte ai nuovi ed emergenti bisogni”.