Messe con il popolo: Firenze, domani benedizione dei francescani di Santa Croce alla città. Da sabato 30 maggio visite gratuite

Domenica 24 maggio, subito dopo la celebrazione della prima messa del post emergenza Covid, la Comunità dei francescani insieme all’Opera di Santa Croce ha deciso di promuovere una iniziativa straordinaria: la benedizione della città e dei fiorentini dal sagrato della basilica. “Sarà un segno forte della nostra condivisione della sofferenza della città in questo momento storico ma anche un gesto di speranza e un augurio per la ripresa”, sottolinea padre Paolo Bocci, rettore della basilica con la presidente dell’Opera di Santa Croce, Irene Sanesi. La benedizione sul sagrato è un evento eccezionale. Sarà impartita con la reliquia della Santa spina donata da Luigi IX di Francia, terziario francescano, e conservata dalla Comunità francescana. “La benedizione con questa sacra reliquia vuole essere segno di luce e di speranza per raggiungere ogni uomo che vive questo momento presente di buio e angoscia per il futuro”, sottolinea Bocci. Domenica dunque in basilica le celebrazioni liturgiche comunitarie riprenderanno con le messe delle 11 e delle 18 celebrate all’altare maggiore. Nelle celebrazioni “verranno ricordati i malati e chi ha perso la vita a causa della pandemia, ma anche tutti coloro che negli ospedali del mondo si sono coraggiosamente prodigati per la cura delle persone”. In tutti gli altri giorni della settimana la messa è alle 18.

L’Opera di Santa Croce ha scelto di trasformare questo momento di ripartenza in una opportunità di nuova accoglienza. A partire da sabato 30 maggio – e per tutti week end fino al 21 giugno – ci sarà la riapertura al pubblico per le visite che saranno sempre gratuite. La basilica sarà aperta a questo scopo nei giorni di sabato, dalle 11 alle 17, e le domeniche dalle 13 alle 17. Aperture speciali il 2 giugno e il 24 giugno, in occasione della Festa di San Giovanni. A disposizione una guida speciale, una App appena messa a punto per permettere ai visitatori di fruire di tutte le informazioni utili in piena sicurezza, direttamente attraverso il proprio smartphone.