Laudato si’: Comunità Milano, la proposta di itinerari religiosi nel 5° anniversario dell’enciclica

Le Comunità Laudato si’ della diocesi di Milano invitano a percorrere i cammini religiosi del territorio, in occasione del 5° anniversario dell’enciclica. Le foto con l’hashtag #LaudatoSi5 permetteranno di condividere l’esperienza. Un modo per “tornare all’aria aperta, godersi il tempo libero e rispettare le norme di distanziamento fisico necessarie anche in questa fare post quarantena”. Gli itinerari, promossi dalla Pastorale del turismo della diocesi di Milano, collegano storici luoghi di spiritualità, lungo strade secondarie o sentieri poco frequentati, all’interno di aree agricole o boschive a ridosso dei centri urbani.

La Strada delle Abbazie è un percorso che lega sette luoghi monastici presenti attorno al capoluogo lombardo. Ideale da percorrere in bici, seguendo gli itinerari suggeriti: da Monluè a Chiaravalle e Viboldone, da Viboldone alla chiesa di Santa Maria in Calvenzano, da Calvenzano a Mirasole, da Mirasole a Morimondo, da Morimondo a San Pietro in Gessate. Il percorso più breve è di 8 km, quello più lungo, per i più allenati, di 23. Altra proposta, il “Cammino dei Monaci” che conduce dal cuore di Milano alla via Francigena, costeggiando il fiume Lambro fino al Po. Lungo 65 chilometri, attraversa diverse aree protette a sud del capoluogo lombardo. Il Cammino di Sant’Agostino, invece, è un percorso di pellegrinaggio concepito per collegare nelle sue tappe cinquanta santuari mariani presenti sul territorio della Brianza. Centro ideale del percorso è il Comune brianzolo di Cassago Brianza, dove Sant’Agostino soggiornò per alcuni mesi tra il 386 e il 387. Tra le altre proposte: la Via Francisca del Lucomagno, il Cammino di San Colombano e il Cammino di San Pietro, che collega Como a Milano, passando per Cantù.