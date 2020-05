Diocesi: Tortona, domani mons. Viola celebra messa nel duomo di Voghera e conferisce l’accolitato a Daniele Lottari

Nella solennità dell’Ascensione, domani, domenica 24 maggio, il vescovo di Tortona, mons. Vittorio Francesco Viola presiederà la celebrazione eucaristica nel duomo di Voghera. Nel corso del rito, con inizio alle 10, conferirà il ministero dell’accolitato al seminarista Daniele Lottari.

“In questo tempo difficile, che ha colpito in particolare la comunità di Voghera, il dono dell’accolitato di Daniele è per tutti noi un motivo di speranza”, si legge in una nota della diocesi, nella quale si ricorda che “si tratta di un passo importante nel suo cammino di formazione e preparazione agli ordini sacri del diaconato e del presbiterato”. La celebrazione eucaristica verrà trasmessa sui siti web dei media diocesani (www.ilpopolotortona.it, www.diocesitortona.it, www.radiopnr.it).