Festival della Comunicazione: Molfetta, domani messa con il vescovo Cornacchia e in streaming 12 tracce dedicate a don Tonino Bello

Due appuntamenti nella diocesi di Molfetta domani, domenica 24 maggio, accompagneranno verso la conclusione il Festival della Comunicazione, iniziato il 4 maggio scorso. Circa 25 ore di diretta sui canali diocesani, in cui sono stati toccati temi e aspetti della comunicazione oggi. Due gli appuntamenti in programma: alle 11, il vescovo, mons. Domenico Cornacchia, nella concattedrale di Terlizzi, presiederà la messa trasmessa in diretta su Tele Dehon e sui canali diocesani.

Alle 21, su sito web della diocesi e sui canali Facebook e Youtube in diretta streaming saranno trasmesse “Periferie”, dodici tracce dedicate a don Tonino Bello, ultimo lavoro musicale del gruppo Diolovuole Band, edito dalle Edizioni Paoline. L’album Periferie nasce dal racconto di alcuni ragazzi che hanno conosciuto don Tonino Bello. Roberta Carlucci, della Commissione Festival, dialogherà con Pax Minuto e Frain, componenti della band con la proposta di tre video della compilation. Inoltre, domani sarà anche la giornata dedicata al settimanale diocesano “Luce e vita”.