Messa crismale: Urbino, il 28 maggio in cattedrale presieduta dal vescovo Tani

Sarà celebrata giovedì 28 maggio, alle 18, la Messa crismale, nella diocesi di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado. Durante la celebrazione, il vescovo Giovanni Tani consacrerà gli oli santi: il crisma, l’olio dei catecumeni e l’olio degli infermi. “A questa messa, che vuole significare l’unità della Chiesa locale raccolta intorno al proprio vescovo, sono invitati tutti i presbiteri della diocesi i quali rinnovano le promesse fatte nel giorno della loro ordinazione sacerdotale”, ricorda in una nota la Curia. Che evidenzia anche come, a causa della pandemia, l’accesso sarà limitato. Oltre ai sacerdoti potranno partecipare 45 persone: i laici in rappresentanza degli Uffici pastorali, di movimenti/associazioni che abbiano comunicato la loro partecipazione alla Segreteria arcivescovile o in rappresentanza delle parrocchie su invito dei propri parroci.