Giovanni Paolo II: Rinnovamento nello Spirito, dialogo online tra Martinez e il card. Menichelli

Si svolgerà domani, domenica 24 maggio, alle 17, l’intervista in diretta sulla pagina Facebook “100Karol” durante la quale il presidente del Rinnovamento nello Spirito Santo, Salvatore Martinez, e il card. Edoardo Menichelli, arcivescovo emerito di Ancona, rifletteranno sulla figura di san Giovanni Paolo II. L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle celebrazioni promosse dal Comitato organizzatore delle cerimonie per il centenario dalla nascita del Papa polacco.

La pagina Facebook è stata appositamente ideata per divulgare e condividere tramite il social network notizie e materiale legato alla sua figura, specialmente in questo tempo di pandemia che ha costretto ad annullare ogni evento live in programma.

Il primo appuntamento, incentrato sulla memoria di Wojtyła, si svolgerà proprio domani e sarà moderato da Gianluigi De Palo, presidente del Forum delle associazioni familiari.