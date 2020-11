Charles Michel (Photo SIR/European Council)

Nella mattinata di oggi Papa Francesco e il presidente del Consiglio europeo Charles Michel hanno avuto una conversazione telefonica. A darne notizia il presidente Michel in un Tweet. “Abbiamo discusso di come affrontare il Covid-19 in una prospettiva multilaterale, affrontando i bisogni dei più vulnerabili”, riferisce Michel. Al telefono si è parlato anche di “lotta contro l’odio religioso e la radicalizzazione” e di come portarla avanti “promuovendo il dialogo interreligioso e interculturale”.