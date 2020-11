Diocesi: Padova, domani l’incontro “Scusami, sto guardando uno schermo” in diretta Facebook pagina Collegio universitario Gregorianum

“Scusami, sto guardando uno schermo” è il titolo dell’incontro in programma domani, martedì 24 novembre, dalle 20.45 alle 22, sulla piattaforma Zoom e in diretta Facebook pagina Collegio universitario Gregorianum, per ragionare insieme alla filosofa dell’educazione Emanuela Mancino e alla teologa Monica Quirico, autrici del volume “Guardare” (Cittadella Editrice, collana “Riti del vivere”).

“Sullo sfondo una situazione comune in questo tempo di pandemia, in cui il nostro guardare – si legge in una nota della diocesi di Padova -, è spesso stato risucchiato con più intensità dai molti schermi che i nostri occhi hanno dovuto incontrare: quelli della tv, del telefono, del computer. Per informarci, per partecipare a degli incontri, per la scuola e così via, il nostro guardare nel 2020 è stato sollecitato in modo diverso dagli altri anni”.

“Guardare” è “un rito del vivere molto particolare che racchiude innumerevoli dimensioni, esplorate dalle due autrici nelle due parti del libro che diventano un dialogo, purtroppo davanti a uno schermo, attraverso il quale fermarci per esplorare i tanti significati e le valenze di quest’azione così profonda”.

L’incontro è promosso dal Collegio universitario Gregorianum di Padova, all’interno del ciclo di conferenze annuali, in collaborazione con la Casa della cultura di Milano. È possibile partecipare chiedendo connettendosi sulla piattaforma Zoom richiedendo via email il link scrivendo a segreteria@gregorianum.it – oppure seguendo la diretta sulla pagina Facebook del Collegio universitario Gregorianum. Introduce l’incontro don Giulio Osto (Facoltà teologica del Triveneto, Padova), teologo e direttore editoriale della collana “Riti del vivere”.