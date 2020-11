Coronavirus Covid-19: Commissione Ue acquista 200 robot per la disinfezione per gli ospedali europei

La Commissione europea ha acquistato 200 robot di disinfezione e nelle prossime settimane li consegnerà agli ospedali di tutta Europa. Si tratta di apparecchi in grado di disinfettare in 15 minuti le stanze dei pazienti con luce ultravioletta, sotto il controllo, da remoto, di un operatore. I costi saranno sostenuti da un budget dedicato (fino a 12 milioni di euro) dello strumento di sostegno alle emergenze (Esi). “Lo sviluppo di tecnologie può creare forze di cambiamento e vediamo un buon esempio di questo nei robot di disinfezione”, ha osservato la commissaria Margrethe Vestager. “Questa iniziativa aiuterà i nostri ospedali in Europa a ridurre il rischio di infezione, un passo importante per contenere la diffusione del coronavirus”. Per il commissario per il mercato interno, Thierry Breton, questo è l’ennesimo segno di una “Europa resiliente e solidale durante l’attuale crisi”.