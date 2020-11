Coronavirus Covid-19: Bolzano-Bressanone, morto don Franz Eberhöfer per complicazioni della malattia

All’età di novant’anni si è spento oggi, 23 novembre, nell’ospedale di Silandro don Franz Eberhöfer, a seguito di complicazioni legate al Covid-19. Per molti anni, ricorda una nota della diocesi di Bolzano-Bressanone, don Eberhöfer è stato parroco a Moso in Passiria e in seguito a Coldrano in val Venosta. I funerali si svolgeranno venerdì 27 novembre alle 14 nella chiesa parrocchiale di Coldrano.

Franz Eberhöfer era nato il 31 maggio 1930 a Maragno, frazione di Castelbello-Ciardes. Ordinato sacerdote il 7 aprile 1957 a Bolzano/Gries, dal 1957 al 1968 è stato cooperatore ad Aldino, S. Valpurga d’Ultimo, Villandro, S. Pancrazio e Brunico, nonché economo a Gudon dal 1964 al 1965. Nel 1968 don Eberhöfer è diventato parroco a Moso in Passiria e un anno dopo anche a Plan, mantenendo questi incarichi fino al 1991. In seguito è stato parroco a Coldrano e a Tarres. Nel 2006 don Eberhöfer è stato esonerato dall’incarico di parroco per raggiunti limiti di età, continuando tuttavia a seguire la pastorale a Coldrano.