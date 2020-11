Dottrina sociale: Palermo, piantati 17 alberelli a Godrano dalla Missione Speranza e Carità

Sono stati piantati 17 alberelli nella contrada Portella di Pero di Godrano (Pa) dalla Missione Speranza e Carità di Palermo. Con la benedizione di padre Pino Vitrano, volontari, operai della forestale, guidati da Biagio Conte, hanno piantato 10 cipressi, 5 ulivi, un abete e un cedro. Un’iniziativa in comunione con il Festival nazionale della Dottrina sociale della Chiesa, nell’ambito del quale oggi a Palermo è stato piantato un melograno nel Giardino dei Giusti, per “dare un grande respiro di fratellanza”. “Non venga meno la speranza in questo momento di grande prova a causa della persistente pandemia – auspica Biagio Conte –. Ma non possiamo sottovalutare che peggiore del virus è l’egoismo, l’indifferenza, il razzismo, il materialismo e il consumismo. Curiamo questi flagelli”. Un messaggio di incoraggiamento anche a tutte le istituzioni, alle forze dell’ordine, a tutte le professioni, ai cittadini, alla Chiesa, alle varie religioni, ai non credenti e a tutte le città e Paesi dell’Italia, dell’Europa e del mondo intero. “È giusto sapere che non prevarrà il virus e con tutto rispetto dei vari interventi in atto, non dobbiamo sottovalutare il dono della preghiera. Rispondiamo con la preghiera. È doveroso aprire il nostro cuore al Santo Natale, accogliendo il bambinello Gesù nostra vera speranza e il nuovo anno ricco di vera pace e giustizia, di vera amicizia e di vera fratellanza. Un buon cammino per costruire un mondo migliore”.