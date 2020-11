Coronavirus Covid-19: Fondazione Soleterre, a disposizione 578 psicologi. Attivato un centralino

Un servizio nazionale di supporto psicologico legato al Covid-19 per tutta la popolazione che si trova in difficoltà a causa della pandemia. Lo ha attivato la Fondazione Soleterre già da maggio 2020. Il servizio, che è partito nelle province più colpite di Milano, Bergamo, Pavia e Lodi, oggi si appresta a partire in tutta Italia: è rivolto non solo a coloro che sono stati colpiti direttamente dall’emergenza (pazienti Covid-19, personale sanitario, familiari delle vittime), ma anche a tutti coloro che stanno affrontando un disagio, uno stato d’animo difficile, da chi non riesce a dormire la notte a chi ha sviluppato attacchi di panico, depressione e ansia.

Il servizio è gratuito e prevede un ciclo di 8 incontri telefonici/online o in presenza (quando possibile). Sono 578 gli psicologi che da tutta Italia si sono candidati per partecipare al progetto e che, una volta coinvolti, riceveranno da Fondazione Soleterre un kit di intervento composto dal modello terapeutico elaborato dai propri psicologi attivi nei reparti Covid-19 e utilizzato per tracciare lo stress psicologico, oltre all’accesso a un sistema condiviso di reportistica. Sono stati anche formati per individuare e intervenire tempestivamente in casi particolarmente gravi dal punto di vista psicologico e/o della fragilità economica. Chiamando il numero di centralino (335-7711805), attivo su tutto il territorio nazionale, un operatore metterà l’utente direttamente in contatto con il primo psicologo disponibile e più vicino al suo domicilio per fissare l’appuntamento.