Diocesi: Pinerolo, da stasera il corso online “Mi fido”. Mons. Olivero, “in questo tempo ne abbiamo bisogno”

Sarà dedicato alla fiducia il corso formativo rivolto agli operatori pastorali della diocesi di Pinerolo. “Quest’anno abbiamo bisogno più del pane di mantenerci fiduciosi” perché “il tempo è duro, è tosto”, spiega il vescovo Derio Olivero in un videomessaggio in cui invita alla partecipazione. A causa dell’emergenza sanitaria dovuta al diffondersi del cororavirus Covid-19, quest’anno, però, gli incontri non si terranno nella tradizionale sede della cappella del seminario ma verranno proposti interamente online, con video della durata di mezz’ora ciascuno. Intitolato “Mi fido”, tema al centro della lettera che il vescovo Derio Olivero ha indirizzato ai fedeli all’inizio dell’anno pastorale, il corso prenderà il via questa sera con la riflessione su “Fidarsi è bene. Non fidarsi è meglio?” presentata da Luca Margaria. Domani sarà la volta di Claudio Margaria proporrà un percorso “Dalla fiducia alla fede. Uno spazio per la vita”. Chiuderà il ciclo, mercoledì 25 novembre, don Marco Gallo, che concentrerà l’attenzione su “Liturgia e fiducia”. In continuità con questo ultimo appuntamento, il giorno successivo, giovedì 26, lo stesso don Gallo presenterà le novità contenute nella nuova edizione del Messale Romano che, anche nelle diocesi del Piemonte e della Valle d’Aosta, entrerà in vigore a partire dalla prima domenica di Avvento. Tutti gli incontri saranno trasmessi a partire dalle 20.30 in streaming sul canale YouTube di Vita diocesana pinerolese dove potranno essere rivisti anche successivamente.