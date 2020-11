Ue-Stati Uniti: colloquio tra Michel e Biden. Il presidente del Consiglio europeo, “ricostruire una forte alleanza transatlantica basata su interessi comuni e valori condivisi”

Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha parlato oggi con il presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden, e “si è congratulato con lui per la sua elezione a 46° presidente”. Un augurio anche per Kamala Harris, futuro vicepresidente. Lo rende noto un comunicato diffuso a Bruxelles. Durante la chiamata, il presidente Michel “ha proposto di ricostruire una forte alleanza transatlantica basata su interessi comuni e valori condivisi. Ha accolto con favore il forte impegno del presidente eletto Biden nei confronti degli alleati dell’America e il suo sostegno alla cooperazione europea”. Michel ha invitato il presidente eletto a una riunione speciale con i membri del Consiglio europeo a Bruxelles nel 2021 per discutere le priorità condivise. “L’Ue è pronta ad affrontare insieme agli Stati Uniti le sfide urgenti di oggi: la pandemia Covid-19, la ripresa economica, i cambiamenti climatici, la sicurezza e il multilateralismo”. Michel aggiunge: “È il momento di unire le forze. In un mondo che cambia, la nostra partnership sarà più importante che mai per proteggere i nostri cittadini, rilanciare le nostre economie, fermare il riscaldamento globale e creare un mondo più sicuro. L’Ue e gli Stati Uniti avranno sempre un impatto maggiore quando agiranno insieme”. Il presidente Michel ha anche ringraziato Biden (di origini irlandesi) per “il suo chiaro sostegno in merito all’attuazione dell’accordo di recesso che l’Ue ha concluso con il Regno Unito lo scorso anno. Questo accordo preserva la pace e la stabilità in Irlanda e rispetta pienamente l’accordo del Venerdì Santo”.