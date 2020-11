Coronavirus Covid-19: Piemonte, riattivato il numero verde con personale Anpas

Dal 14 novembre è stato riattivato, con il supporto dei volontari del soccorso e degli studenti di medicina, il numero verde sanitario regionale del Piemonte: 800 192020. A rispondere alle chiamate dei cittadini, 7 giorni su 7, vi sono anche i volontari e le volontarie dell’Associazione nazionale Pubbliche assistenze, l’Anpas regionale. In poco più di una settimana di servizio presso il call-center di Grugliasco, gli operatori hanno ricevuto una media di 800 chiamate al giorno per dare informazioni sulle misure da adottare per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

Il servizio sanitario regionale garantisce il coordinamento dell’attività con i propri operatori, attraverso un modello gestionale della chiamata che permette al personale in servizio di presentare le domande da porre e fornire l’indicazione più corretta per le risposte.

Nei prossimi giorni ai volontari e alle volontarie dell’Anpas dovrebbero unirsi anche gli studenti dei corsi di Medicina e Chirurgia, del master di Infermieristica in emergenza e del corso magistrale di Scienze infermieristiche e ostetriche dell’Università di Torino, mentre sono già operativi volontari appartenenti anche ad altre associazioni di volontariato. Il numero verde era già stato attivato all’inizio dell’emergenza Covid-19. Da febbraio a giugno gli operatori del numero verde 800 192020, tra cui i volontari delle associazioni Anpas, hanno risposto a 100.750 telefonate.