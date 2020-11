Diocesi: Civita Castellana, questa sera a Rignano Flaminio mons. Rossi e l’economista Becchetti dialogano sull’enciclica “Fratelli tutti”

L’enciclica di Papa Francesco “Fratelli tutti” sarà al centro dell’evento di apertura della rassegna “Janus Liber – Festa del libro” di Rignano Flaminio (Rm) nella serata di oggi, lunedì 23 novembre, alle 21. L’incontro, trasmesso in diretta sulla pagina Facebook della Biblioteca comunale della cittadina a nord di Roma, vedrà dialogare il vescovo di Civita Castellana, mons. Romano Rossi, e l’economista Leonardo Becchetti. Ad intervistarli sarà il vicesindaco e assessore alle Politiche culturali di Rignano Flaminio, Vincenzo Marcorelli, che spiega al Sir: “Quello lanciato dal Pontefice rappresenta un appello universale quanto mai attuale per combattere i populismi emergenti, anche a livello locale, e indicare al mondo intero la cifra del futuro, consegnando agli uomini di buona volontà la responsabilità di edificarlo insieme”. “In un momento come quello che stiamo vivendo a causa di questa pandemia, tra lockdown e distanziamenti, dall’enciclica ci arriva un messaggio invece di prossimità e vicinanza”, aggiunge. Giunta alla settima edizione, la rassegna Janus Liber propone eventi fino a maggio 2021 di promozione della lettura e della cultura in generale. Da due anni è inoltre organizzata dall’assessorato alle Politiche culturali in collaborazione con diversi enti e associazioni, tra cui la parrocchia di Rignano Flaminio: “Una comunione di intenti per costruire, pur nel rispetto dei ruoli, una comunità locale che edifica ponti e non muri e guarda alla cultura come faro della propria azione”, conclude Marcorelli.