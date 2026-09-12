Diocesi: Fermo, da domani torna online la testata “La Voce delle Marche”

“La Voce delle Marche”, storica testata dell’arcidiocesi di Fermo, riprende le pubblicazioni da domenica 13 settembre con cadenza mensile. È quanto riferisce un comunicato stampa dell’arcidiocesi marchigiana. “La Voce delle Marche”, la cui direzione è stata affidata a Stefano Cesetti, giornalista professionista dal 1990 e con una lunga esperienza maturata nel quotidiano ‘Il Resto del Carlino’, sarà “ponte” tra tradizione e digitale. Infatti, alla normale edizione online sul sito www.lavocedellemarche.it, aggiungerà alcuni numeri anche in versione cartacea con l’intenzione di continuare a valorizzare il patrimonio storico del territorio e i valori dell’arcidiocesi con i linguaggi tradizionali, ma anche con quello digitale accessibile alle nuove generazioni, fornendo approfondimenti religiosi e sociali con uno sguardo attento alle fragilità, alle eccellenze del territorio, al lavoro, ai giovani e alla vita delle parrocchie. Un giornale aperto al dialogo e al confronto trasparente e costruttivo tra la comunità ecclesiale e la società civile.

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