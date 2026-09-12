Suicidio assistito: vescovi pugliesi su fine vita, “dietro ogni norma vi sono persone segnate da malattie gravi”

Il dibattito sul fine vita, riacceso da recenti iniziative legislative regionali e destinato a coinvolgere anche la Puglia, interpella “profondamente le nostre comunità. Dietro ogni norma vi sono persone segnate da malattie gravi, sofferenze profonde e famiglie spesso provate dalla solitudine. A loro va anzitutto la nostra vicinanza”. Lo scrivono i vescovi della Puglia in una nota approvata al termine dell’incontro della Conferenza Episcopale Pugliese che si è svolta a Molfetta. Da qui la richiesta alla politica di “non trasformare un tema così delicato in terreno di scontro elettorale o ideologico. La vita e la morte meritano rispetto, competenza e un confronto serio nelle sedi parlamentari proprie”. “Come Chiesa – scrivono – riaffermiamo il valore inviolabile di ogni vita umana, anche quando è fragile e prossima alla morte. Per questo non possiamo considerare il suicidio medicalmente assistito una risposta adeguata alla sofferenza. Nello stesso tempo, custodire la vita non significa prolungarla ad ogni costo. Come Chiesa ci siamo sempre pronunciati sul rifiutato dell’accanimento terapeutico e riconosciuto la liceità della rinuncia a trattamenti sproporzionati”. Tra l’accanimento e l’anticipazione della morte – evidenziano i presuli pugliesi – “esiste uno spazio decisivo: quello della cura. Prima di introdurre nuove procedure sul fine vita, le istituzioni hanno il dovere di garantire concretamente ciò che già oggi dovrebbe essere diritto di tutti: cure palliative, terapia del dolore, assistenza domiciliare, hospice adeguati, sostegno alle famiglie e ai caregiver”. Alle famiglie che si fanno carico della cura di malati gravi “manifestiamo la nostra vicinanza e solidarietà”, aggiungono sottolineando che le cure palliative “non significano arrendersi. Al contrario, ricordano che, quando non è più possibile guarire, è sempre possibile curare, alleviare, accompagnare”. La domanda che “dovrebbe guidare ogni scelta pubblica è allora semplice e radicale: abbiamo fatto davvero tutto perché nessuno desideri morire perché si sente solo, abbandonato o si ritenga un peso? La dignità della persona non diminuisce con la malattia o con la dipendenza dagli altri. È proprio nella cura della fragilità che una società misura la propria umanità”. Da qui l’auspicio che la Puglia “scelga con coraggio una cultura della cura e della prossimità, capace di custodire la vita senza accanirsi contro la morte e di accompagnare la morte senza anticiparla. Nessuno sia lasciato solo. Nessuno sia considerato un peso. Ogni vita, fino all’ultimo istante, merita cura, rispetto e amore”, concludono i vescovi pugliesi.

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