Diocesi: Concordia-Pordenone, domani apertura dell’anno pastorale e memoria del terremoto del Friuli

Domenica 13 settembre, la Chiesa diocesana di Concordia-Pordenone si riunisce a Spilimbergo per l’avvio del nuovo anno pastorale e per il secondo biennio di attuazione delle indicazioni emerse dal cammino sinodale. La giornata sarà inoltre dedicata alla memoria del 50° anniversario del terremoto del Friuli. Il programma dell’evento prevede: alle 10, incontro “Ricostruire insieme: il ruolo delle cooperative e dei gemellaggi ecclesiali nel post terremoto” promosso dalla Pastorale sociale e del lavoro e da Caritas con le diocesi gemellate nel post sisma. Alle 16, al Teatro “Miotto”, presentazione della nuova lettera pastorale del vescovo mons. Giuseppe Pellegrini dal titolo “Liberi per amare e per servire”. L’incontro rivolto a presbiteri, diaconi, religiosi e vicepresidenti dei consigli pastorali parrocchiali o di unità/comunità pastorale. Alle 18, al duomo di Santa Maria Maggiore, solenne celebrazione eucaristica presieduta da mons. Edgar Peña Parra, Nunzio Apostolico in Italia, in memoria del terremoto del Friuli del 1976. La celebrazione è aperta a tutta la comunità diocesana.

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