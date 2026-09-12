Vescovi Puglia: la formazione dei sacerdoti tra i temi dell’assemblea svoltasi a Molfetta

Sono stati tanti i temi affrontati dai vescovi pugliesi nell’assemblea ordinaria della Conferenza episcopale regionale che si è svolta a Molfetta presso il Pontificio Seminario regionale “Pio XI”. Tra questi i presuli – presieduti dall’arcivescovo di Bari-Bitonto, mons. Giuseppe Satriano – il bando “Spazi dedicati allo sport in ambito oratoriale” del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per favorire l’adesione delle diverse comunità interessate, si è proceduto – informa una nota – all’istituzione della Commissione regionale prevista dal bando. Nell’incontrare il nuovo luogotenente dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme (O.E.S.S.G.), Bernardo Capozzolo, accompagnato da due consiglieri, i vescovi si sono poi soffermati sul valore di questa Istituzione ecclesiale che da sempre sostiene le opere caritative e sociali del Patriarcato e della Custodia di Terra Santa. Durante il dialogo si è riconosciuta la necessità di custodire i valori identitari dell’Ordine auspicando una maggiore conoscenza all’interno della comunità ecclesiale. Si è anche discusso della cura da riservare ai presbiteri, tema “particolarmente a cuore” ai vescovi; sulle sfide della formazione al ministero ordinato. Mons. Satriano – citando i discorsi di Papa Leone XIV ai seminaristi di Molfetta il 3 settembre scorso e ai vescovi di recente nomina il 10 settembre – ha assunto la ricorrenza del centenario della sede del Seminario Regionale come occasione di “gratitudine per una storia lunga e feconda”, ma anche come “opportunità per interrogarsi sulle esigenze della formazione sacerdotale, in una Chiesa e in una società profondamente cambiate”.

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