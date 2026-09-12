Famiglia: Forum Basilicata, oggi a Potenza il convegno sull’esperienza dei Cpf

“I centri per la famiglia – Luoghi privilegiati per lo sviluppo territoriale di politiche sistemiche, di progettazione e co-programmazione di interventi”. Questo il tema di un convegno che si svolgerà oggi alle 10.30, presso la Sala B del Consiglio regionale della Basilicata.

L’evento, organizzato dal Forum delle associazioni familiari di Basilicata presieduto da Gianfranco Apostolo, nasce con l’obiettivo di accendere i riflettori sul ruolo chiave e strategico dei Centri per la famiglia (Cpf). Nati per superare la logica assistenziale ed emergenziale, i CpF si configurano oggi come “veri e propri hub di innovazione sociale e laboratori territoriali nei quali istituzioni, terzo settore e cittadini co-progettano risposte concrete alle esigenze della comunità”. I Centri per la famiglia rappresentano spazi permanenti e di prossimità volti a valorizzare la famiglia non solo come destinataria di aiuti, ma come risorsa attiva del tessuto sociale. Tra i temi al centro dell’incontro figurano la promozione della genitorialità (a partire dai “primi mille giorni”), l’invecchiamento attivo e lo scambio intergenerazionale, il contrasto alle nuove fragilità (alfabetizzazione digitale, prevenzione delle dipendenze) e l’introduzione di figure chiave come il Family Welfare Manager per coordinare le reti locali ed evitare sovrapposizioni con i servizi esistenti. All’incontro interverranno Assuntina Morresi, vice capo gabinetto della ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità; Adriano Bordignon, presidente del Forum nazionale delle associazioni familiari, e Cosimo Latronico, assessore alla Salute e politiche per la persona della Regione Basilicata coordinati dal presidente del Forum delle associazioni familiari di Basilicata.

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