Diocesi: Napoli, a Trecase festeggiamenti per il patrono san Gennaro. Una conferenza pubblica sull’appello dei vescovi campani su dignità persona e bene comune

A Trecase, nella diocesi di Napoli, fervono i preparativi per i solenni festeggiamenti in onore di san Gennaro, patrono di Trecase, predisposti da don Antonio Ascione, rettore parroco del santuario diocesano “S. Maria delle Grazie e San Gennaro”. Il programma liturgico e civile per la festa del santo patrono si svolge dal 13 al 21 settembre.

Tra gli appuntamenti, domenica 13 settembre s’inaugurano, alle 12, presso il santuario le mostre di arte sacra “Acqua viva” e di arte contemporanea “I bambini e la guerra”. Le mostre sono visitabili dal 13 al 21 settembre dalle 18.30 alle 21.30.

Lunedì 14 settembre, alle 19, la messa sarà presieduta da mons. Antonio Di Donna, vescovo di Acerra e presidente della Conferenza episcopale campana (Cec). Al termine della celebrazione, la conferenza pubblica all’aperto nel piazzale antistante il santuario sull’appello dei vescovi campani “Per la dignità della persona umana e il bene della Campania”, con la partecipazione dello stesso vescovo Di Donna.

Sabato 19 settembre, festa di San Gennaro, messe alle 7, 8.30, 10, 11.30, 19. Quest’ultima sarà presieduta da mons. Giuseppe Mazzafaro, vescovo di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti. Domenica 20 settembre, alle 9.30, la solenne processione di San Gennaro.

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