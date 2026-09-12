Inizio anno scolastico: mons. Delpini (Milano), “occasione irrinunciabile di crescita umana, culturale, relazionale, vocazionale”

“Auguro a tutte le componenti della comunità scolastica, alunni e famiglie, docenti, insegnanti di sostegno, dirigenti, personale tecnico amministrativo di vivere la scuola non come sembra, ma come è veramente, come è chiamata ad essere: occasione irrinunciabile di crescita umana, culturale, relazionale, vocazionale”. Si chiude con queste parole il messaggio che l’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, ha rivolto in occasione dell’inizio del nuovo anno, che negli istituti della Lombardia prenderà il via lunedì 14 settembre.

“La scuola sembra un immobile di muri e di vetri, di porte e di scale; in realtà è uno spazio di vita, di movimento per l’incontro, per il convenire di persone che hanno scelto di dedicarsi ai più giovani, di ragazzi e ragazze che desiderano diventare adulti, di genitori e famiglie che cercano alleanze nell’impresa di educare al futuro”, osserva il presule, aggiungendo che “il calendario sembra una collezione di scadenze, un elenco di adempimenti, un calcolo di giorni; in realtà è l’offerta di occasioni per la libertà”. “Ogni giorno – rileva mons. Delpini – è il tempo propizio per scegliere la qualità dei rapporti, la sfida della conoscenza, la pratica di una disciplina. Ogni occasione è rischio di scelte sbagliate e possibile causa di infelicità. Ma ogni giorno è anche occasione per il bene”. “Le classi – sottolinea l’arcivescovo – sembrano elenchi di studenti; in realtà sono volti, amicizie, inimicizie, promesse, delusioni, fatiche e solidarietà. La classe rende possibili incontri che diventano familiarità, confronti che diventano esplorazioni, aiuto reciproco che diventa percorso condiviso. Ogni incontro è responsabilità di ciascuno. Potrebbe anche diventare scontro o impantanarsi nell’indifferenza. Invece è una vocazione a riconoscersi capaci di attenzione, rispetto, servizio reciproco”. “La tecnologia – continua mons. Delpini – sembra l’insieme di strumenti che esonerano dalla fatica di ricordare, di pensare, di scrivere, di tradurre, di calcolare e insinuano l’impressione che le persone siano superflue, i libri siano un ingombro, la creatività personale un disturbo. In realtà la tecnologia è un servizio che allarga gli orizzonti, rende cittadini del mondo e chiede che uomini e donne restino umani”. “L’anno scolastico – l’auspicio conclusivo espresso dall’arcivescovo – sia il tempo propizio per seminare pensieri e parole di pace, di fiducia nel futuro, di responsabilità nei confronti degli altri e nell’abitare il pianeta”.

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