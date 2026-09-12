Diocesi: Siena e Montepulciano, raccolta di materiale scolastico a sostegno delle famiglie fragili

Oggi la Fondazione “Il Cuore si Scioglie”, in collaborazione con UniCoop Firenze e le Caritas della Toscana, organizza una raccolta straordinaria di materiale scolastico destinata ai bambini e ai ragazzi delle famiglie fragili del territorio. Lo riporta il settimanale diocesano regionale Toscana Oggi. I punti vendita assegnati alla Caritas diocesana Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino sono Siena Grondaie e via Celso Cittadini, S. Rocco a Pilli (Sovicille), Rosia (Sovicille), Colle di Val d’Elsa e Poggibonsi. Invece Acquaviva (Montepulciano), Chiusi e Sinalunga sono i punti vendita assegnati alla Caritas diocesana Montepulciano-Chiusi-Pienza. “Oltre alla generosità che contraddistingue tutte le comunità del nostro territorio – spiega don Vittorio Giglio, direttore delle Caritas di Siena e di Montepulciano – chiediamo anche collaborazione per presidiare i punti vendita. Sono convinto che il materiale raccolto contribuirà ad alleviare la fatica di tante famiglie chiamate a fare i conti con gli aumenti delle spese all’inizio di un nuovo anno scolastico”.

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