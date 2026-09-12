Diocesi: Udine, un convegno nel 50° del terremoto sulla ricostruzione degli edifici ecclesiali

“Ri-edificare. L’architettura ecclesiale: ristrutturazione, restauro, ricostruzione”. Questo il titolo del convegno promosso dalla diocesi di Udine nell’ambito delle iniziative per commemorare il 50° anniversario del terremoto. L’appuntamento si svolgerà domani, 13 settembre, alle 15 nella sala comunale di Venzone, Al centro dei lavori la memoria e l’attualizzazione della ricostruzione e del restauro degli edifici ecclesiali distrutti o danneggiati dopo il sisma del 1976. Dopo gli analoghi convegni di febbraio (a Udine), marzo (ad Artegna) e maggio (a Gemona), quella di domani sarà la quarta tappa del percorso promosso dalla diocesi udinese per ripercorrere, a mezzo secolo di distanza, i passi di chi ha rimesso in piedi il Friuli terremotato. Il quinto e ultimo appuntamento si svolgerà il 25 ottobre. “Si restaura una casa quando ne ha bisogno”, ha spiegato a Radio Spazio mons. Sandro Piussi, direttore dell’Ufficio diocesano per i beni culturali e l’edilizia di culto e coordinatore del convegno: “il luogo dove la comunità si riunisce ha un ‘impatto’ esistenziale sulla loro stessa vita”, spiega. Ecco il motivo per cui ricordare l’epopea della ricostruzione e la nascita di quel “Modello Friuli” mai replicato altrove. “Quel tempo fu l’occasione per una prova di edilizia ‘sociale’, nel senso che i friulani si sono ritrovati insieme con i loro sindaci e i loro preti per edificare il proprio futuro”, afferma ancora mons. Piussi. Il terremoto ridusse in macerie 114 chiese e ne danneggiò gravemente altre 234. 484 invece furono catalogate come “lesionate”. I campanili distrutti furono 41, quelli gravemente danneggiati 119 e ben 210 quelli lesionati. Senza contare le canoniche e i locali parrocchiali. Parlando solo delle chiese, ne furono ricostruite o ripristinate centinaia: la Sovrintendenza ne prese in carico 331. La diocesi ne ha ricostruite ex novo 57. Centinaia i restauri. “Oggi abbiamo davanti un panorama di chiese dove la comunità trova casa; le case esistono se esistono comunità”, sottolinea la diocesi. Ad aprire i lavori domani lo stesso mons. Piussi. Seguirà una prima serie di interventi: “Il ruolo della Chiesa udinese nel recupero dell’edilizia di culto”, a cura di mons. Sergio Di Giusto, direttore dell’Ufficio amministrativo diocesano; “Il ruolo del Genio civile nella ricostruzione degli edifici di culto”, per voce di Federico Cempella, già provveditore alle opere pubbliche, dirigente Mit e presidente dell’associazione Genio civile; “Riflessioni sulla ricomposizione del Duomo di Venzone: ferite, speranza, cura”, sarà l’intervento dell’arch. Alessandra Quendolo. La seconda parte sarà introdotta da Dania Nobile, conservatrice del Museo diocesano e Gallerie del Tiepolo di Udine. Ad aprire la seconda parte di interventi sarà mons. Loris Della Pietra, direttore dell’Ufficio liturgico diocesano, con una “Rilettura liturgica delle chiese costruite dopo il sisma del 1976”. “Gemona e Venzone, due paradigmi per una ricostruzione”, sarà l’intervento dell’arch. Sandro Pittini, membro delle Commissioni diocesane per l’edilizia di culto di Udine e Treviso. Seguiranno gli interventi di Marina Sussa, archivista della SABAP Fvg e dall’arch. Roberta Cuttini, funzionario architetto della SABAP Fvg.

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