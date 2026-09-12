Europa: Camporini, “senza volontà politica non può esserci una difesa comune”

(Ventotene) Il tema della difesa europea apre la terza e ultima giornata di lavori alla Conferenza europea per la libertà e la democrazia di Ventotene. A prendere la parola sul palco della sala intitolata a Umberto Terracini è il generale Vincenzo Camporini, ex capo di stato maggiore dell’Aeronautica Militare e oggi analista per l’Istituto Affari Internazionali. “C’è bisogno di una Europa intesa in senso ampio, anche più ampio dell’attuale Unione europea, per far sì che le decisioni in materia di difesa diventino il frutto di una concertazione di interessi comuni”. Per fare questo, dichiara Camporini, “serve una coesione che fino ad ora non c’è stata”: gli sforzi che stanno facendo i gruppi dei cosiddetti ‘Volenterosi’ – piccole coalizioni di Stati, in applicazione dell’art. 42 del Trattato di Lisbona – “vanno nella giusta direzione, ma non bastano”. Secondo il generale, il tema della cooperazione militare interseca tre piani: le forze nazionali, il coordinamento sovranazionale e la decisione politica di agire. Il riferimento è al sistema di “trasferimento di autorità” tutt’ora in vigore nella gestione delle forze Nato, ma il vero nodo – sottolinea Camporini – sta nella volontà politica. “Soltanto raggiungendo questo grado di integrazione potremo incidere realmente sulle decisioni che ci riguardano”, conclude il generale, rimarcando infine la necessità che le istituzioni si riapproprino di una politica industriale “oggi in mano agli interessi spesso divergenti delle singole aziende”.

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