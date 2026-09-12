Europa: Navalnaya, “in Russia non c’è spazio per i dissidenti, impegnarsi per testimoniare che un’alternativa a Putin esiste”

(Foto Simone Matteis)

(Ventotene) “In Russia non c’è spazio per i dissidenti. Non è una situazione nata con l’aggressione dell’Ucraina, ma un problema che va avanti da tanti anni”. Parla senza peli sulla lingua Yulia Navalnaya, la vedova del dissidente russo Alexsei Navalny morto per avvelenamento nel 2024 dopo un lungo periodo di prigionia e lavori forzati per la sua attività di opposizione politica al regime di Vladimir Putin. Dal palco della Conferenza per la libertà e la democrazia, che l’aveva vista protagonista anche lo scorso anno, Navalnaya fa la “lista delle necessità” affinché le persone in Russia che ripudiano la guerra non si sentano abbandonate. “È necessario impegnarsi per testimoniare che un’alternativa al potere di Putin esiste”, ha detto. Il riferimento va soprattutto all’Unione europea: “L’Ue è in ritardo fin dal tempo dell’annessione della Crimea. Le sanzioni applicate colpiscono il sistema-Russia e la popolazione, ma lasciano sostanzialmente intatta la ristretta cerchia di fedelissimi attorno a Putin”. Navalnaya dipinge un quadro che si alimenta di denaro e corruzione, esortando dunque a separare i piani: l’Unione europea ha già approvato 21 pacchetti di sanzioni contro Mosca dall’inizio dell’invasione su larga scala dell’Ucraina, cominciata il 24 febbraio 2022, mirando a colpire – tra le altre cose – il sistema finanziario e gli scambi di materie prime, dopo aver decretato lo stop alle importazioni di gas.