Inizio anno scolastico: San Benedetto del Tronto, domani a Cupra Marittima “Beato chi si affida” con messa presieduta da mons. Palmieri

In occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico, la diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto ha promosso per domani, domenica 13 settembre, l’iniziativa “Beato chi si affida” che si terrà a partire dalle 18 in piazza Possenti a Cupra Marittima. Si tratta di un evento rivolto a studenti e studentesse, docenti e famiglie.

Cuore dell’iniziativa, viene spiegato su L’Ancora on line, sarà la messa presieduta alle 18.30 dal vescovo Gianpiero Palmieri e concelebrata da don Matteo Calvaresi, parroco di Cupra Marittima e responsabile dell’Ufficio diocesano di Pastorale giovanile. La celebrazione sarà animata dalla Corale San Basso e da alcuni membri della Corale del Rinnovamento nello Spirito delle Marche.

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