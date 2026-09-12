Svizzera: Caritas Ticino, oggi al Centro Laudato si’ “Far circolare il sociale, rigenerare risorse e comunità”

Un’occasione per riflettere insieme su come far circolare non solo risorse e materiali, ma anche competenze, relazioni e opportunità, contribuendo a rigenerare le comunità e a costruire nuovi modelli di sviluppo più sostenibili e inclusivi. Così la Caritas Ticino ha presentato la giornata “Far circolare il sociale, rigenerare risorse e comunità: l’economia circolare come strumento di economia sociale” che si svolge oggi, dalle 9.30, presso il Centro di ecologia integrale – Laudato si’ a Sant’Antonino. Nella sessione mattutina è previsto l’intervento di Paolo Venturi, direttore di Aiccon (Associazione italiana per la promozione della cultura della cooperazione e del non profit) dell’Università di Bologna, Simona Maschi, co-fondatore e direttore del Copenhagen Institute of Interaction Design, Mario Calderini, docente di Impact and Sustainability Management al Politecnico di Milano, Piergiuseppe Morone, docente di Politica economica all’Unitelma Sapienza di Roma, moderati da Silvia Perdichizzi, giornalista di Avvenire; al pomeriggio, invece, Riccardo Bodini, direttore di Euricse, Laura Maria Ferri, docente di Economia aziendale all’Università Cattolica del Sacro Cuore, Flaviano Zandonai, Open Innovation Manager del Gruppo CGM, moderati da Stefano Frisoli, direttore di Caritas Ticino.

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