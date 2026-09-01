Leone XIV: messa custodia del creato, “mettiamo in modalità silenziosa tutti i rumori”

“In questa Giornata, e nei giorni a venire, diamoci qualche minuto di pausa dalla frenesia delle attività quotidiane per gustare la grande armonia di cui siamo parte”. E’ l’invito del Papa per il Tempo del creato, il periodo di cinque settimane dedicate alla preghiera e all’impegno nella cura della “casa comune” iniziato oggi, con la messa per la Custodia della Creazione presso il Giardino della Madonnina del Borgo Laudato si’ presieduta da Leone XIV nei Giardini Pontifici di Castel Gandolfo. “Mettiamo in modalità silenziosa tutti i rumori delle opere umane per ascoltare la voce melodiosa della creazione, in cui Dio, Autore di ogni cosa, ci parla”, l’esortazione del Pontefice: “Questo esercizio contemplativo, che favorisce l’incontro con il Signore, costituisce un primo passo verso un’autentica conversione ecologica, in cui gli effetti dell’incontro con Gesù Cristo si manifestano con evidenza nel rapporto con il mondo che ci circonda”.

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