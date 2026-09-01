Università: Catanzaro, incontro su Chiesa del Sud e nuove generazioni

“Università, Chiese del Sud e nuove generazioni”: questo il tema di un convegno che si terrà a Catanzaro venerdì 11 settembre alle ore 11.30, nell’Aula magna del Pontificio Seminario Regionale San Pio X promosso in occasione della visita del Rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Elena Baccalli alla Conferenza Episcopale Calabrese. L’appuntamento intende offrire un momento di riflessione sul rapporto tra il mondo universitario, la presenza della Chiesa nel Mezzogiorno e le nuove generazioni. A introdurre e moderare i lavori sarà Giovanni Lanzillotta, delegato regionale dell’Associazione Amici dell’Università Cattolica. È previsto quindi l’intervento di Elena Beccalli, Rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Seguirà una tavola rotonda alla quale prenderanno parte mons. Francesco Savino, vescovo di Cassano all’Jonio, Francesco Timpano, ordinario di Politica economica presso l’Università Cattolica, Ernesto Preziosi, autore del volume Università Cattolica e Chiese del Sud. Alle origini di un legame fecondo, pubblicato da Vita e Pensiero nel 2026, Angela Cristofaro, insegnante e vicepresidente UCIIM di Soverato e Andrea Patanè, presidente Alunni Cattolica dell’Associazione Necchi. Le conclusioni saranno affidate a fra’ Francesco Lanzillotta, assistente regionale dell’Associazione Amici dell’Università Cattolica.

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