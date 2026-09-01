Tempo del Creato: Movimento Laudato si’, centinaia di eventi in tutto il mondo. Iniziative anche in Italia, dal Piemonte alla Sicilia

Centinaia di comunità in tutto il mondo celebreranno il Tempo del Creato, trasformando questo periodo globale in centinaia di espressioni locali di preghiera, comunità e azione. Lo sottolinea il Movimento Laudato si’, evidenziando che “Chiese, parrocchie, comunità religiose, scuole, organizzazioni e gruppi locali si riuniranno in contesti e tradizioni diversi, uniti da una convinzione comune: prendersi cura del Creato è inseparabile dal prendersi cura gli uni degli altri”.

Anche in Italia, dal Piemonte alla Puglia, dal Trentino-Alto Adige alla Sicilia, sono previste iniziative in presenza e online fino al 4 ottobre che vedono protagonisti anche i Circoli Laudato si’.

Il tema di quest’anno, “Acqua Viva”, trae ispirazione dalle parole con cui il profeta Ezechiele (47,9) descrive un fiume che scorre e porta vita ovunque vada: “Dovunque scorrerà porterà la vita”. “L’immagine assume oggi un’urgenza particolare”, nota il Movimento Laudato si’, spiegando che “in tutto il mondo, le comunità sono testimoni di fiumi inquinati, oceani sovraccarichi di plastica, mari che si riscaldano, tempeste più violente, siccità, innalzamento del livello del mare e crescenti difficoltà nell’accesso all’acqua potabile. Queste realtà colpiscono in particolare le comunità che hanno contribuito meno alla crisi ecologica. Eppure il Tempo del Creato è anche un tempo di speranza”.

“Il Tempo del Creato – afferma Lorna Gold, direttrice esecutiva del Movimento Laudato Si’ – ci ricorda che non siamo soli nella cura della nostra casa comune. Ogni anno, comunità di tutto il mondo si uniscono in preghiera e trasformano quella preghiera in azione. In un momento in cui la crisi ecologica può sembrare insormontabile, questo periodo globale ci ricorda il potere della fede, della comunità e della speranza di ispirare un vero cambiamento”.

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