Missioni: concluse le giornate formative di Assisi. “Cuori Riconciliati, desiderosi di comunione”

(Foto Missio)

Si è svolta nei giorni scorsi alla Domus Pacis di Assisi la XIV edizione delle Giornate nazionali di formazione e spiritualità missionaria (27-30 agosto), promossa dall’Ufficio nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese della Cei e dalla Fondazione Missio sul tema “Cuori riconciliati e desiderosi di comunione”. All’incontro hanno partecipato direttori dei Centri missionari diocesani, religiosi, religiose e laici impegnati nell’animazione missionaria, oltre 140 partecipanti provenienti da 46 diocesi italiane, insieme a 70 persone collegate on line. Più che “un semplice appuntamento annuale”, come ha sottolineato il direttore generale della Fondazione Missio, don Giuseppe Pizzoli in apertura della prima giornata, “è stato importante lasciarsi interrogare da testimonianze ed esperienze capaci di generare nuove prospettive per la vita delle comunità cristiane”. L’intervento di apertura del sociologo Maurizio Ambrosini, docente dell’Università Cattolica di Milano, ha introdotto le tematiche del contesto contemporaneo. “Le tensioni geopolitiche, l’aumento delle spese militari, il rafforzamento di sistemi economici sempre più concentrati e la crescita delle disuguaglianze stanno producendo nuove forme di esclusione e frammentazione sociale. Anche il fenomeno migratorio, spesso interpretato attraverso categorie ideologiche e identitarie, alimenta paure e contrapposizioni”.





La seconda Giornata è stata dedicata all’approfondimento teologico dello slogan della Giornata missionaria mondiale del prossimo 18 ottobre “Uno in Cristo, uniti nella missione”. La teologa Lucia Vantini, docente presso lo Studio Teologico San Zeno di Verona, ha detto che l’unità in Cristo “appare oggi come un miraggio per gente illusa e la proposta cristiana non attira quasi più nessuno”. Sandra Mazzolini, professore di Ecclesiologia presso la Pontificia Università Urbaniana di Roma, ha approfondito il tema dell’unità dei credenti tra fraternità, distorsioni e comunione tra le Chiese. La giornate hanno offerto l’opportunità di ascoltare numerosi relatori assieme a diverse testimonianze del mondo missionario.

Nella terza giornata si è parlato di missione e fraternità, “due cardini costitutivi della Chiesa, del dialogo, della sinodalità, legati dalla scelta preferenziale per i poveri”, ha detto il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo emerito di Perugia-Città della Pieve e già presidente della Cei, nel suo intervento.

Nella giornata conclusiva, dopo la messa celebrata da monsignor Marco Prastaro, vescovo di Asti, presidente della commissione episcopale per l’evangelizzazione dei popoli e la cooperazione tra le Chiese, e presidente della Fondazione Missio, don Giuseppe Pizzoli (nella foto), direttore di Missio, ha parlato dell’attualità delle Pontificie Opere Missionarie-Pom, in occasione del centenario della nascita della Giornata missionaria mondiale, nel 1926. “Dobbiamo riscoprire il valore educativo di questa Giornata, che rappresenta l’impegno della Chiesa universale per la missione ad gentes”, ha detto don Pizzoli. “La Gmm – ha specificato – è stata istituita per aiutare tutte le comunità cristiane del mondo e farsi carico della missione universale della Chiesa, prima di tutto con la preghiera, ma anche con la solidarietà concreta”.