Diocesi: Udine, la Caritas diocesana avvia una raccolta fondi per il Venezuela in ricordo del sisma di 50 anni fa

“Anche in virtù dell’analoga esperienza vissuta con il terremoto in Friuli cinquant’anni fa, ci sentiamo ancora più vicini alle famiglie colpite” ha affermato l’arcivescovo di Udine, mons. Riccardo Lamba in seguito al terremoto che ha colpito il Venezuela due giorni fa. “Dalle immagini di distruzione e sofferenza si intuisce un grande dolore. Preghiamo per le comunità colpite dal terremoto”, ha esortato il presule, nato proprio a Caracas da una famiglia di emigrati italiani. Come la sua, moltissime famiglie italiane – e friulane – nel Novecento sono emigrate alla volta del paese sudamericano. La vicinanza anticipata dall’Arcivescovo si rende concreta tramite una raccolta di fondi alla quale possono contribuire parrocchie, gruppi e privati cittadini. Nella campagna «Tras el tremblor el amor», i fondi raccolti raggiungeranno le popolazioni colpite tramite la rete delle Caritas italiana e venezuelana, con quest’ultima attiva direttamente nei territori colpiti. Caritas Italia invita a non organizzare raccolte di beni materiali, per favorire la ripresa economica delle aree terremotate e per l’impossibilità a garantire una corretta gestione dei beni in condizioni di sicurezza precarie.

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