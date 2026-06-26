Diocesi: Bari-Bitonto, approfondimenti dell’enciclica “Fratelli tutti” di Papa Francesco per docenti ed educatori

Sabato 27 giugno alle 9.15 nell’oasi Santa Maria in Cassano Murge, il Movimento di impegno educativo di Azione Cattolica, l’Unione cattolica insegnanti dirigenti formatori educatori, l’Azione Cattolica della diocesi Bari–Bitonto, in linea con lo stile sinodale, si incontrano per il secondo appuntamento del percorso formativo sull’enciclica “Fratelli tutti” di Papa Francesco. Il tema in questo incontro sarà “Il dialogo sociale” (Capp.VI- VII) ed è rivolto a educatori e formatori. Relatore dell’evento sarà fra Pier Giorgio Taneburgo, docente della Facoltà Teologica pugliese e assistente Regionale Uciim. Introdurrà l’incontro Cristian Pomes, delegato regionale Mieac Puglia.

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